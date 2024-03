CDU nominiert Kandidaten für Kreistagswahl

Der gastgebende Ortsverband Laichingen mit seinen Vorsitzenden Kerstin Specht und Thomas Salzmann begrüßte die Kandidatinnen und Kandidaten und alle CDU Mitglieder, die zur Wahl gekommen waren.

Die Kandidaten der CDU im Wahlkreis der Laichinger Alb für die Kreistagswahlen am 9. Juni 2024 stehen somit fest:

Christoph Jung (Laichingen, 58 J., Bürgermeister von Nellingen), Kurt Wörner (Laichingen, 76 J., Realschulrektor a.D.), Jonas Esterl (Westerheim, 33 J., Politikwissenschaftler/Philosoph), Hartmut Walz (Westerheim, 51 J., Bürgermeister von Westerheim), Dr. Peter Harscher (Laichingen, 53 J., Dipl.-Ing.), Ernest Vila (Laichingen, 43 J., IT-Berater/Dipl.-Ing.), Renate Blikle (Heroldstatt, 61 J., Hebamme), Andreas Fülle (Heroldstatt, 48 J., Landwirtschaftsmeister), Thomas Salzmann (Heroldstatt, 33 J., Senior Consultant für das Verteidigungsministerium)

Der Stadtverbandsvorsitzende Thomas Salzmann zeigte sich mit der aufgestellten Liste sehr zufrieden und freut sich mit den Kandidaten die gesamte Laichinger Alb abzudecken. Dies ist ein klares Zeichen für die starke Verankerung der CDU in den Gemeinden vor Ort. Im nächsten Schritt geht es nun an das Erstellen des konkreten Wahlprogramms, wobei die Kandidaten dann auch ihre Themen einbringen werden. Dabei zeichneten sich bei den Vorstellungsrunden der Bewerber auch schon erste Schwerpunkte ab. So beispielhaft bei Renate Blikle mit ihrem Fokus auf die medizinische Nahversorgung oder bei Andreas Fülle mit den Belangen der Landwirtschaft. Auch die von den Bürgermeistern Christoph Jung und Hartmut Walz angesprochene faire Lastenverteilung zwischen unseren Gemeinden auf der Laichinger Alb und dem Alb-Donau-Kreis ist hier zu nennen. Wichtig ist allen Bewerbern eine gute Ausstattung der Berufs- und Förderschulen sowie die Stärkung des ländlichen Raums und eine gut funktionierende Busanbindung an den Bahnhof Merklingen/Schwäbische Alb.

Die Kreistagskandidaten wollen ihre Ziele in einem engagierten Wahlkampf mit klugen Ideen den Wählerinnen und Wählern nahebringen, um nach den Kommunalwahlen mit mindestens drei CDU-Kreisräten von der Alb im Kreistag des Alb-Donau-Kreises vertreten zu sein. Um gemeinsame Anliegen unserer Raumschaft auf der Laichinger Alb im Kreistag zu vertreten, ist allen Kandidaten auch das gute Miteinander der Gemeinden auf der Laichinger Alb ein zentrales Anliegen.