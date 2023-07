CDU–Allmendingen auf Wienfahrt

Die von der CDU–Allmendingen angebotenen, mehrtägigen Reisen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dieses Jahr war das Reiseziel die österreichische Hauptstadt Wien und das Burgenland. Das Interesse war groß; in zwei Tagen war die Reise ausgebucht.

Am Nachmittag wurde mit dem Bus der Firma Fuchs das Schloss Schönbrunn erreicht und der repräsentativen Sommerresidenz der Habsburger ein Besuch abgestattet. Der folgende Tag führte ins Zentrum von Wien. Zunächst ging es zum Schloss Belvedere, der Sommerresidenz von Prinz Eugen. Eine anschließende Fahrt auf dem Wiener Ring gab einen ersten Überblick über die Innenstadt und die markanten Gebäude aus der Regierungszeit von Kaiser Franz Joseph I.

Dann folgte eine intensive Besichtigungstour zu Fuß vom Maria–Theresia–Platz über das neu restaurierte Parlament zum Rathaus und Burgtheater. Im benachbarten Volksgarten mit seiner Rosenpracht suchte die Gruppe das Denkmal an die Kaiserin Elisabeth auf, welche unter dem Namen Sisi besser bekannt ist. Über den Heldenplatz erreichte man die Hofburg, das einstige Machtzentrum der Habsburger. Verwinkelte Gassen und Durchgänge führten zu den alten und neuen Gebäudetrakten der weitläufigen Palastanlage. Über die belebten Straßen „Kohlmarkt“ und „Graben“ erreichte man schließlich den Stephansplatz und den Dom. Aber zuvor wurde in der barocken Kirche St. Peter eine abwechslungsreiche Ruhepause eingelegt. Wir lauschten dem Konzert von Sängerknaben aus den USA.

Ein Tagesausflug führte am nächsten Tag ins Burgenland und an den Neusiedler See. Nach einem Besuch des Schlosses Esterházy und des Wohnhauses von Joseph Haydn in Eisenstadt ging es per Schiff auf die andere Seite des Neusiedler Sees und weiter mit einem Pferdewagen zu einer Besenwirtschaft in Illmitz. Den Abend verbrachte man in geselliger Runde beim Heurigen und Wiener Schrammelmusik in Grinzing. Zuvor warfen die Allmendinger vom nah gelegenen Kahlenberg einen atemberaubenden Blick auf Wien und das Wiener Becken.

Krönender Abschluss der Reise war eine Schifffahrt durch die Wachau von Krems bis zum hoch über der Donau gelegenen Benediktiner–Stift Melk.