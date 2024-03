Cäcilienfeier des Münsterchors St. Peter & Paul

Zur Cäcilienfeier 2023, der Hauptversammlung des Münsterchors Obermarchtal hieß Chorvorsitzende Renate Baier alle Mitglieder willkommen. Sie freut sich über den Zuwachs von sechs neuen Sängerinnen und Sängern, welche die Mitgliederzahl auf 30 ansteigen lässt. Pfarrer Gianfranco Loi brachte seinen Dank für den erhebenden Gesang über das vergangene Jahr zum Ausdruck. Schriftführerin Stefanie führt in ihrem unterhaltsamen Bericht durch die Highlights des vergangenen Jahres.

Ein Höhepunkt war die Umbenennung des Chors von Kirchenchor in Münsterchor, die an Kirchweih vollzogen wurde. Dazu wurde das im 4. Chorprojekt erarbeitete Programm „Für die Schönheit dieser Welt“ zum Besten gegeben. Zweifelsohne war der gemeinsame Ausflug nach Dornbirn im vergangenen Sommer ebenso ein Highlight. Dort gestaltete der Chor einen Gottesdienst musikalisch mit und genoss danach die Seilbahnfahrt auf den Berg Karren zum Mittagessen im Panorama-Restaurant. Gute Laune, strahlender Sonnenschein und atemberaubende Ausblicke machten diesen Tag unvergesslich. Bilder zeigten die Vielfalt der gemeinsamen Aktivitäten wie mitgestaltete Gottesdienste, die feierliche Prozession an Fronleichnam und das gemeinsame Singen am Lagerfeuer. Besonders knifflig und spannend war die Teilnahme am Spiel und Spaß Abend für die Vereine beim Heimatfest Peter & Paul. Das Jahr endete mit dem besinnlichen Weihnachtssingen, welches zum zweiten Mal ausgerichtet wurde und viele Besucher von nah und fern zum gemeinsamen Singen in das, mit Kerzen beleuchtete, Münster lockte. Auf den Bericht der Schriftführerin folgte der Bericht von Kassier Hans-Peter Eller und Chorleiter Gregor Simon. Letzterer lobt einen verlässlichen Chor mit konstantem Probenbesuch und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Den krönenden Abschluss des Abends bildeten die Ehrungen. Pfarrer Loi und Renate Baier durften vier Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein auszeichnen: Heike Schmid und Irmgard Engler für 15 Jahre, Walter Dachner für 30 Jahre und Rita Fundel für beeindruckende 35 Jahre Mitgliedschaft. Eine kleine Aufmerksamkeit für den außerordentlich hohen Probenbesuch erhielten Renate Baier, Hermann Hipper, Anne Bauer und Ingo Fischer und last but not least, Chorleiter Gregor Simon. Es folgte der gemütliche Teil im stilvollen Ambiente des M311 bei dem zum Ausklang des Tages noch zwei Lieder gesungen wurden.