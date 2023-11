Cäcilienfeier des Kirchenchores Peter und Paul Nasgenstadt

Der Kirchenchor der Kirchengemeinde Peter und Paul Nasgenstadt feierte seine Cäcilienfeier am 29. Oktober mit einem feierlichen Gottesdienst, der von Pfarrer Jean de Dieu Mvuande zelebriert wurde. Der Chor unter der Leitung von Gabriel Knöbl, der den Chor seit zwei Jahren mit seinem jugendlichen Esprit und viel Engagement leitet, begeisterte die Kirchenbesucher mit seiner hervorragenden Leistung. Am Ende des Gottesdienstes wurden viele Sänger/Innen für ihr langes Mitwirken im Chor von der Diözese Rottenburg mit einer Urkunde und Brosche geehrt. Einen Blumengruß gab es für die Sängerinnen und eine Flasche Wein für die Sänger als Dankeschön. Hildegard Ströbele, gewählte Vorsitzende des KGR Nasgenstadt bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde für das große Engagement des Chores. In der heutigen Zeit sei es keine Selbstverständlichkeit, über Jahre hinweg wöchentlich zur Ehre Gottes in die Probe zu gehen und zu singen an den Festtagen, während andere beim Skifahren oder am Meer sind. Chor sei auch Gemeinschaft, Fürsorge untereinander, aber auch Feste zu feiern. Dafür steht Rosemarie Maucher als Vorsitzende des Chores seit zwölf Jahren. Frau Ströbele gratulierte ihr und dem Chor und wünschte weiterhin viel Erfolg und Freude bei einem gemeinsamen Essen, Kaffee und Kuchen.

Anschließend nahm Frau Ströbele folgende Ehrungen vor. Für 50 Jahre Urkunde: Uschi Ströbele, Theresia Schumacher, Ursula Ströbele.

Für 45 Jahre: Heike Heinrich; für 40 Jahre Goldene Brosche, Hansjörg und Annliese Striegel, Heribert Kräutle, Beate Pflug, Ruth Sinn, Antonie Thomas; für 35 Jahre: Hedwig und Michael Gorell, Rosemarie Maucher; für 25 Jahre Silberne Brosche: Maria Haidn, Monika Kinzelmann; für 20 Jahre: Sarah Pflug, Katrin Plucinski; für 15 Jahre: Alf Schneider.

Karl Christ singt seit zehn Jahren im Chor, Christine Hofbauer und Sandra Tarara seit sieben Jahren und als willkommene neue Sängerinnen Elisabeth Freudenreich mit ihrer Tochter Annegret. Mit Frau Carola Traub hat der Chor seit fünf Jahren eine kompetente, junge Organistin.