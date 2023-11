Burra Hexataufe an der Schmiech

Am 11. 11. trafen sich die Burra Hexa aus Schmiechen bei der Kirche an der Schmiech zur Narrentaufe. Die Täuflinge wurden mit Wasser aus der Schmiech getauft. Die vier Täuflinge Jana Sailer, Chris Rühl, Martin Rühl und der neue Zunftmeister Ralf Stoll mussten zunächst an der Schmiech mit Waschbrett ausgestattet Wäsche waschen. Danach wurden sie mit ein paar Kellen kaltem Schmiechwasser getauft. Anschließend ging man ins Sportheim, dort mussten die frisch getauften Hexa noch ein köstliches Mahl zu sich nehmen. Gereicht wurde Pizza „ala“ Burra Hexa, kalt mit Senf, Salami, Nutella, kaltem Spiegelei und anderen großartigen Zutaten. Nachdem das köstliche Mahl leergegessen wurde, wurden die vier frisch getauften Hexa mit drei kräftigen „BURRA HEXA“ aufgenommen. Am Anschluss an die Taufe wurde der neue Laufplan für die kommende Fasnetssaison 2024 vorgestellt.

Die Burra Hexa können sich ab dieser Saison digital über die neue Zunft App oder über die neue Homepage www.nz-schmiechen.de für die Veranstaltung der Fasnet anmelden. Auf Facebook und auf Instagram kann man den Burra Hexa folgen. Sie sind aktuell 136 Mitglieder, 57 Aktive Hexa, 48 Passive Hexa und großartige 31 jung Hexa.