Bücherflohmarkt Kirchen

Die Sportplatzflöhe, die Kinderturnabteilung der Sportfreunde Kirchen veranstalten am Samstag, 9. März, in der Turn- und Festhalle Kirchen wieder ihren alljährlichen Bücherflohmarkt für Selbstverkäufer. Dieser findet von 8.30 bis 14 Uhr statt. Das Angebot geht vom Kinderbuch bis hin zu antiquarischen Werken. Außerdem werden Unterhaltungsgegenständen wie z.B. Tischspiele, Puzzle, CD´s, DVD`s, zum Kauf angeboten. Somit können sich alle kleinen und großen Leseratten, sowie Lesebegeisterte mit neuem Lesestoff eindecken. Der Bücherflohmarkt wird vom Ausschuss der Sportplatzflöhe organisiert und durch die Eltern der Sportplatzflöhe tatkräftig unterstützt. Die Sportplatzflöhe sind selbst mit einem eigenen Stand vertreten. Viele der Verkäufer sind von Anfang an dabei und kommen jedes Jahr aufs Neue, andere sind erst seit ein paar Jahre dabei und lassen es sich nicht nehmen, jedes Jahr daran teilzunehmen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Informationen zum Bücherflohmarkt erhalten sie unter der Telefonnummer 07393/6565 oder per E-Mail unter [email protected]

