Den „Blick über den Tellerrand“ wagen, die eigene Umgebung nochmals anders kennenlernen - das ist auch immer wieder Programm beim monatlichen „Treffpunkt für Ältere am Wenzelstein“ in Ehingen. Und so nahmen am 23. November die Seniorinnen gemeinsam mit Benjamin Henn vom Caritas-QuartiersProjekt gerne an einem besonderen Ausflug in ihren „Sozialraum“ teil: Das Leitungsteam der WfbM Ehingen der St. Elisabeth Stiftung - Marion Staudhammer und Timm Walter - sowie Sozialdienst Julia Klawitter hatten zu Kaffee, Kuchen und einer Werkstattführung eingeladen. Im Speisesaal, den kurz zuvor noch rund 150 Beschäftigte und Mitarbeitende der WfbM Ehingen besucht hatten, bot sich die Möglichkeit in gastfreundlicher Atmosphäre über den Alltag in den Werkstätten, aber auch den Wenzelstein miteinander ins Gespräch zu kommen.

Beim anschließenden Rundgang durch den Produktionsbereich Montage und Metallverarbeitung des Heggbacher Werkstattverbund Ehingen waren die Teilnehmenden sehr von dem vielfältigen Beschäftigungs- und Betreuungsangebot der WfbM Ehingen beeindruckt, insbesondere auch mit welcher Motivation und Freude die Beschäftigten und Mitarbeitenden bei der Arbeit sind.

Die Teilnehmenden trafen auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Nachbarschaft wieder. Es war ein sehr interessanter und gelungener Nachmittag mit dem „Blick über den Tellerrand“ hinaus und der Nachbarschaftsbegegnung.