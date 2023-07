Zwei Festgottesdienste mit Bach–Kantate

Ein Projektchor aus Sängerinnen und Sängern des evangelischen Kirchenbezirks präsentiert am kommenden Sonntag, 23. Juli, zusammen mit einem Orchester in zwei festlichen Gottesdiensten die Kantate „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz“ von Johann Sebastian Bach. Die Aufführungen sind um 10.30 Uhr in der Evangelischen Kreuzkirche in Blaustein und beim Abendgottesdienst um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Bermaringen. Liturgie und Predigt halten Pfarrerin Suur und Pfarrer Arndt. Die 80–köpfige Formation führt die Komposition fast auf den Tag 300 Jahre nach ihrer Uraufführung in Leipzig auf.

Anlass des Bezirksprojekts ist laut Mitteilung des Kirchenbezirks ein besonderes Jubiläum: Vor 300 Jahren wurde Johann Sebastian Bach zum Kantor der Leipziger Thomaskirche berufen. Dort gab der vielfache Familienvater Unterricht, kontrollierte alle Orgeln der Region — und komponierte „nebenher“ Meilensteine der Musikgeschichte. Deutschlandweit wird aktuell dieses Jubiläum mit der Musik des Komponisten begangen.