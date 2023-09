Zum 50. Jubiläum lädt die Realschule Blaustein zum Kabarett

Die Realschule Blaustein feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen. Nach dem großen Schulfest im Juli steht nun das nächste Ereignis auf dem Programm: Ein Kabarettabend mit dem Duo Munz und Ruppenthal am Samstag, 7. Oktober. Die beiden unterrichten hauptberuflich an Gymnasien in Ehingen und Nürtingen und wissen also, wovon sie sprechen. Seit Jahren kämpfen sie sich in ihren beliebten Programmen humorvoll durch die Tücken des Schulalltags und nehmen das Publikum in Szenen und Songs mit auf eine rasante Pädagogik-Reise.

In Blaustein zeigen sie das Programm „Abendschule“: Munz und Ruppenthal unterrichten, belehren, plagen sich mit Eltern und Schülern rum und singen ihren Frust und ihre Freude heraus. Und das unter erschwerten Bedingungen: Fast keine Klasse unter 150 Schülern, viel zu kleine und meist schlecht ausgestattete Klassenzimmer, dazu abends nach 20 Uhr, immer am Wochenende und grundsätzlich vor einer heillos albernen Klasse, die sich das Lachen keine Minute verkneifen kann. Doch das Programm zahlt sich aus, regelmäßig werden Zugaben gefordert.

Der Kabarettabend beginnt am Samstag um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr in der Mensa der Realschule Blaustein. Karten sind im Vorverkauf am Servicepoint Rathauses Blaustein und online bei der Volkshochschule Ulm unter www.vh-ulm.de erhältlich. Die Kursnummer lautet: 23H1504012

An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro, im Vorverkauf nur 16 Euro und ermäßigt 12 Euro.