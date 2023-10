Walter-Otto-Straße in Blaustein gesperrt

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises lässt ab Montag, 9. Oktober, den Durchlass für den Weiherbach im Bereich der Walter-Otto-Straße in Blaustein erneuern. In diesem Zuge wird auch der Asphaltbelag auf einer Länge von etwa 190 Metern, beginnend ab der Einmündung L 1239 in Fahrtrichtung Bollingen, bis zur Kreisgrenze der Stadt Ulm komplett erneuert.

Die Bauarbeiten müssen unter Vollsperrung durchgeführt werden und dauern voraussichtlich bis zum 20. November. Die Zufahrt zu ihren Grundstücken wird Anliegerinnen und Anliegern bis auf wenige Tage möglich sein. Der Friedhof ist von Mähringen herkommend erreichbar. Die Umleitung des PKW-Verkehrs erfolgt von der L 1239 herkommend über die B 28, die Kurt-Mühlen-Straße sowie die Lindenstraße, Hofstraße, Mähringerstraße und umgekehrt. Die Umleitung des LKW-Verkehrs erfolgt aus Richtung Mähringen herkommend über die Talstraße, den Berliner Ring, die B 28 und umgekehrt.