Straßensperrung zwischen Blaustein und Arnegg

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises lässt ab Montag, 11. März, entlang der L 1244 zwischen Blaustein und Arnegg Felsberäumungen durchführen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 21. März und werden tagsüber in der Zeit von etwa 7.30 Uhr bis 17 Uhr stattfinden. Aus Sicherheitsgründen wird laut Pressemitteilung des Landratsamts die Straße währenddessen gesperrt. Am Wochenende und an arbeitsfreien Zeiten wird die Vollsperrung aufgehoben. Die Umleitung verläuft von Arnegg über die K 7387 zur B 28 nach Blaustein und umgekehrt.