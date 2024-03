Startschuss für den Glasfaserausbau in Blaustein

Mit einem Spatenstich feiert die Stadt Blaustein mit Projektbeteiligten den Beginn der Glasfaser-Bauarbeiten. Mit dem Ausbau sollen bisher unterversorgte Haushalte, Schulen und Gewerbebetriebe angeschlossen werden. Dies teilt die Stadt mit.

Ziel des Ausbaus ist zunächst die Erschließung der Weißen Flecken - also Adressen in Blaustein mit einer Downloadgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/s. Diese Punkte wurden bereits durch ein Markterkundungsverfahren ermittelt. Der Weiße-Flecken-Ausbau erfolgt in unterversorgten Gewerbegebieten in den Stadtteilen Arnegg, Dietingen, Ehrenstein, Klingenstein und Herrlingen. Außerdem sollen die Gebäude in Lautern und im Lautertal sowie einzelne Wohngebäude in Arnegg, Klingenstein und Ehrenstein angeschlossen werden. Hinzu kommen Schulstandorte in Ehrenstein und Klingenstein.

Zahlreiche Projektbeteiligte - darunter Bürgermeister Konrad Menz, Fachbereichsleiter Tiefbau Michael Kaupp sowie Breitbandkoordinator Bernhard Abendschein von der Stadt Blaustein, Margit Traub vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis und Markus Martin von der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net - feierten im Lindenhofpark Herrlingen den Beginn der Bauarbeiten mit einem symbolischen Spatenstich.

Während der Maßnahmen werden circa 15 Kilometer Trassen (Leerrohre und Glasfaser) verlegt und bis zu 130 Haushalte zuzüglich der städtischen Liegenschaften angeschlossen. Vor den Tiefbauarbeiten in den jeweiligen Stadtteilen wird die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert. Die Kosten belaufen sich auf 6,9 Millionen Euro. 90 Prozent davon werden von Bund und Land gefördert. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2025 angedacht. Der Ausbau verläuft in verschiedenen Schritten, in denen mit den Trassen eine Verbindung zum überörtlichen Hauptleitungsnetz („Backbone“) hergestellt sowie zentrale Verteilerstandorte errichtet werden. Die Endpunkte bilden die Glasfaser-Hausanschlüsse für Wohngebäude, Gewerbebetriebe und Schulen in den unterversorgten Bereichen. Der Netzbetrieb erfolgt dann durch die NetCom BW.

„Wir freuen uns, dass mit dem heutigen Spatenstich eine wichtige Etappe für die flächendeckende Versorgung unseres Gemeindegebiets in ihrer konkreten Umsetzung eingeleitet werden konnte. Eine schnelle digitale Kommunikation ist für die erfolgreiche Teilhabe von Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen an zukunftsorientierten Entwicklungen eine unerlässliche Voraussetzung“ führte Bürgermeister Menz bei seiner Ansprache aus.

Mit der Erschließung der Weißen Flecken durch die Stadt werden bereits die Voraussetzungen für spätere, flächendeckende Ausbaumaßnahmen in Blaustein durch die OEW Breitband GmbH und die NetCom BW geschaffen. Diese Unternehmen sollen den Ausbau der Grauen Flecken - Gebiete mit Datenübertragungsraten von mehr als 30 Mbit/s aber weniger als 100 Mbit/s - übernehmen.