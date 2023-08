Haben Frauen im Alb–Donau–Kreis, die von ihrem Partner verprügelt werden, bald keinen sicheren Rückzugsort mehr? Das befürchtet die Caritas Ulm/Alb–Donau.

Eigentlich wollte die Hilfsorganisation in Blaustein ein neues Frauenhaus bauen. Deutlich größer als das bisherige (sieben Plätze für Frauen, zehn für Kinder) und mit neuem Konzept — die Adresse sollte bekannt sein. Eine Abkehr vom Dogma, Frauenhäuser nur in völliger Anonymität einzurichten. Das Motto lautet: raus aus der Tabuzone.

Staatssekretärin kam zur Vorstellung

Für diesen innovativen Weg gab es reichlich Applaus von der Politik. Bei der offiziellen Vorstellung des Vorhabens im vergangenen Sommer schaute auch Ekin Deligöz (Grüne) in Blaustein vorbei. Die Neu–Ulmerin ist Staatssekretärin im Familienministerium, dem potenziellen Hauptgeldgeber des Projekts.

Deligöz zeigte sich auch erfreut darüber, dass die Standortfrage so elegant gelöst werden konnte. Der Neubau soll auf einem freien Grundstück der hiesigen Kirchengemeinde entstehen, auf einer Baulücke in der Ehrensteiner Straße 2/1 unmittelbar neben der katholischen Kirche Sankt Josef (im Tal). Die Kirche stellt die Fläche als Erbbaupacht zur Verfügung.

Caritas sind die Hände gebunden

Ein Jahr ist vergangen seit Deligöz’ Besuch. Doch von Baggern und Bauarbeitern keine Spur. Die Wiese neben dem Gotteshaus liegt noch immer unberührt da. Dabei hätte der Spatenstich längst erfolgen sollen. Rechtlich stünde dem nichts im Weg, die Baugenehmigung liegt vor. Trotzdem sind der Caritas als Bauherrin die Hände gebunden.

Alexandra Stork, die Regionalleiterin der Caritas Ulm/Alb–Donau, spricht von einer „Katastrophe“. Was sie meint: Noch immer ist kein Bewilligungsbescheid über die Bundesförderung eingegangen. Dieser jedoch ist zentral. 3,5 Millionen Euro soll das Frauenhaus kosten, wovon der Bund 90 Prozent übernehmen sollte und auch wollte. Doch: Will er das noch immer?

Eröffnung definitiv erst später

Schon vor elf Monaten, im September 2022, ging der Antrag zur Förderung beim hierfür zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, kurz BAFzA, ein. Doch noch immer wartet die Caritas nach eigenen Angaben auf Rückmeldung.

Mit der Folge: Die geplante Frauenhaus–Eröffnung im kommenden Jahr fällt ins Wasser, realistisch erscheint nun 2025. Wenn überhaupt.

Laut Alexandra Stork könnte die Verzögerung bedeuten, dass das Vorhaben als Ganzes kippt. Denn das entsprechende Bundesförderprogramm („Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“, Gesamtbudget: 120 Millionen Euro) laufe 2024 aus, ergo könne danach auch kein Geld mehr fließen. Müsste es aber, wenn der Bau des Frauenhauses erst 2025 abgeschlossen wird.

Kritik an den Grünen

Auch Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) macht sich vor Ort ein Bild von der Misere. Ihre Botschaft an diesem Vormittag im August: Sie unterstütze die Caritas voll und ganz. Auch mit Kritik an der zuständigen Fachbehörde hält sie sich nicht zurück. Sie könne nur hoffen, dass die Gründe für die Verzögerungen „keine politischen“ seien. Das geht an die Adresse der Grünen, die mit Lisa Paus die Familienministerin stellen.

Ihr grüner Bundestagskollege Marcel Emmerich will das nicht stehen lassen. Er reicht den Schwarzen Peter weiter an das BAFzA (die Behörde untersteht jedoch dem grün geführten Familienministerium).

Emmerich sagt, es sei „mehr als ärgerlich“, dass das Bundesamt die Bearbeitung des Förderantrags „nicht rechtzeitig auf die Reihe bekommen hat“. Soll heißen: Die Schuld haben trödelnde Beamte, nicht die politisch Verantwortlichen.

Auch Marcel Emmerich warnt

Außerdem schiebt er die Warterei der Vorgängerregierung in die Schuhe. Diese habe ein „undurchsichtiges Programm aufgelegt“, was die Caritas nun ausbaden dürfe. Auch Emmerichs Diagnose lautet: Jetzt stehe das Projekt „insgesamt auf der Kippe“.

Die Caritas hat allen Grund, mächtig sauer zu sein. Denn eigentlich reichte sie die erforderlichen Unterlagen, um die Förderung bewilligt zu bekommen, nicht erst im vergangenen September ein, sondern schon Ende 2020.

Bescheid lässt weiter auf sich warten

Kurz zuvor hatte ein Koordinierungsgespräch zwischen Caritas, BAfzA und Bundesbauverwaltung stattgefunden. Mit dem Ergebnis: Liegt der Antrag dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben bis November 2020 vor, klappe es sogar noch im Jahr 2020 mit dem Bewilligungsbescheid. Die Caritas lieferte. Der Bescheid lässt weiter auf sich warten.

Ein Grund offenbar: Im BAFzA wechselten Ansprechpersonen — und plötzlich sollte eine „detaillierte Bauplanung“ vorgelegt werden. Doch auch diese „Hausaufgabe“ erledigte die Hilfsorganisation — und ging sogar noch, um den Zeitplan irgendwie einzuhalten, in Vorleistung.

Die Caritas beauftragte Architektin und Fachplaner, für 160 000 Euro. Wer diese Auslagen übernimmt, ist unklar. Stand jetzt bliebe die Caritas darauf sitzen. Alexandra Stork: „Das zahlen wir nicht aus der Portokasse.“ Die Summe gehe an die Substanz.

Dann war es das wohl...

Ronja Kemmer hat eine Vermutung, warum der Bewilligungsbescheid noch nicht erteilt wurde — will die Regierung zunächst die Haushaltsgespräche abwarten? Doch die starten erst im Herbst und können sich ziehen. Womöglich zu spät für das „Herzensprojekt“ von Alexandra Stork. Sie sagt: Trudelt der Bescheid erst Ende des Jahres ein, war es das wohl mit dem neuen Frauenhaus für den Alb–Donau–Kreis.

Marcel Emmerich betont: „Das Frauenhaus ist von großer Bedeutung.“ Vor allem deshalb: Mit Blick auf den Neubau hat die Caritas die alten Schutzräume verlassen. Sie waren nicht mehr zeitgemäß, befanden sich noch dazu in Ulm. Aktuell werden Frauen, die vor gewalttätigen Männern flüchten müssen, in Übergangsräumen untergebracht. Jedoch keine Dauerlösung. Alexandra Stork sagt: „Wir haben keinen Plan B.“ Sie klingt aufrichtig verzweifelt.