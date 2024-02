Musikschule Blaustein bietet Workshop für Hackbrett an

Die Musikschule Blaustein bietet am 2. März einen Einzelunterricht-Workshop für Hackbrett an. Anfänger und Fortgeschrittene könnten die bereits erworbenen musikalischen Kenntnisse auffrischen, bereits Erlerntes vertiefen oder etwas Neues lernen, heißt es in der Mitteilung der Musikschule. Ob jüngere oder ältere Teilnehmer, alle würden aus dem Workshop viele schöne musikalische Eindrücke mitnehmen. Gern können auch Interessenten teilnehmen, die das Instrument Hackbrett kennen lernen und ausprobieren wollen. Dafür stellt die Musikschule Instrumente zur Verfügung. Den Workshop leitet Jörg Lanzinger, früher Musiklehrer an der Musikschule. Der Workshop findet im Bürgerhaus Weidach, Herrlingerstraße 26, statt, Uhrzeit und Unterrichtsdauer werden nach Vereinbarung festgelegt. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 07304/430487 oder per Mail an [email protected].