Am Freitag, 11. August, gegen 21 Uhr hielt sich eine Gruppe von mehreren Personen in der Bahnhofstraße in Herrlingen bei einem Supermarkt auf und konsumierte Alkohol.

29–Jähriger pöbelt Passantin an

Eine weitere Gruppe von zwei Männern und einer Frau passierte die Gruppe. Ein alkoholisierter 29–Jähriger soll dabei die Frau angepöbelt haben. Zwischen einem 33–jährigen Begleiter der Frau sowie dem 29–Jährigen kam es deshalb zum Streit. Dabei zog wohl der 29–Jährige ein Küchenmesser und griff damit den 33–Jährigen an. Dem 33–Jährigen gelang es, mehrere Stichbewegungen mit den Armen und durch Tritte abzuwehren.

33–jähriges Opfer erleidet keine Verletzungen

Zeugen verständigten die Polizei. Den Polizistinnen und Polizisten gelang es kurz darauf den mutmaßlichen Angreifer am Tatort vorläufig festzunehmen. Er leistete dabei keinen Widerstand. Das in der Zwischenzeit vom Verdächtigen versteckte Küchenmesser fand die Polizei mit Hilfe eines Zeugenhinweises auf dem Parkplatz des Supermarkts auf. Der 33–Jährige hatte Glück und erlitt bei dem Messerangriff keine Verletzungen.

Haftbefehl erlassen

Der 29–Jährige wurde am Samstag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.