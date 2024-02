Lkw-Fahrer macht sich nach Unfall bei Blaustein aus dem Staub

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch bei Blaustein mit seinem Lkw einen Personenwagen gestreift und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte mit seinem Lkw gegen 15.20 Uhr auf der Klingensteiner Straße von Blaustein nach Arnegg. Zwischen dem Ortseingang von Arnegg und der stationären Geschwindigkeitsmessanlage kam der weiße Lkw zu weit auf die Gegenspur. Dort streifte der Lastwagen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes. Dessen Außenspiegel wurde beschädigt. Der Fahrer des Mercedes hielt an, nicht so der unbekannte Lkw-Fahrer. Er fuhr in Richtung Ortsmitte weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Mercedes auf rund 500 Euro. Die Polizei Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrer des weißen Lkw auf.