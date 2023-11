Interessenvertretung von Senioren gegründet

Der Blausteiner Verwaltungs- und Sozialausschuss (VSA) hat vor Kurzem einstimmig der Gründung eines Seniorenrats zugestimmt. Aufgabe des Gremiums ist, sich für die Belange von älteren Bürgerinnen und Bürgern der Stadt einzusetzen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Dazu gehört, sich zu Themen wie Nahverkehr, Gesundheitsversorgung und Wohnen eine Meinung zu bilden und diese mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat zu besprechen. Die Sitzungen werden von der Stadtverwaltung initiiert und begleitet. Die Blausteiner Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sollen als beratende Mitglieder im Seniorenrat mitwirken.

Laut Pressemitteilung entstand die Idee zu dem Gremium im vergangenen Juli bei einem runden Tisch zum Thema Senioren im Rathaus. Mechthild Laur, Blausteiner Ehrenbürgerin und Vorsitzende des Kreisseniorenrats im Alb-Donau-Kreis, hatte die Idee am Runden Tisch eingebracht. „Wir freuen uns, dass wir damit den ersten kommunalen Seniorenrat im Alb-Donau-Kreis bekommen und so die Interessen von älteren Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt gestärkt werden“, sagt Hauptamtsleiterin Anke Jaeger.

Folgende Personen, die sich bereits in den Blausteiner Stadtteilen in der Seniorenarbeit engagieren, haben sich für die Mitarbeit im Seniorenrat bereiterklärt: Roswitha Appel (Wippingen und Lautern), Elisabeth Couvigny-Erb (Klingenstein), Alwin Glöggler (Markbronn/Dietingen), Thea Gockele (Bermaringen), Rosi Huchler (Ehrenstein), Mechthild Laur (Herrlingen), Rosemarie Seyfert (Bermaringen), Wolfgang Strobel (Arnegg) und Reinhold Ratke (Weidach)

Der VSA der Stadt Blaustein hat außerdem einstimmig dem Beschluss zugestimmt, das jährliche Budget für die Seniorenarbeit im städtischen Haushalt von 2000 auf 8000 Euro zu erhöhen. Damit sollen etwa Angebote wie Seniorennachmittage sowie Schulungen für die Mitglieder des Seniorenrats unterstützt werden, teilt die Stadt abschließend mit.