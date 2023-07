In Markbronn sollen Tinyhäuser entstehen

Der Blausteiner Gemeinderat hat am Dienstag dem städtebaulichen Entwurf für das Bebauungsplanverfahren „Pappelauer und Dietinger Straße“ in Markbronn zugestimmt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Neben zwei Mehrfamilienhäusern und 24 Einfamilienhäusern würden dadurch auch 13 Tinyhäuser in dem Gebiet entstehen. Diese Grundstücke seien auf einem schmalen Streifen zur Pappelauer Straße hin vorgesehen. Ursprünglich seien hier großzügige Grundstücke mit locker gebauten Einfamilienhäusern geplant gewesen. Um die örtliche Nachfrage nach Wohnraum zu decken, sei nun ein geringerer Flächenverbrauch mit dichterer Bebauung vorgesehen.

Durch das platzsparende Bauen werde gleichzeitig mehr Fläche für weitere Einfamilienhäuser geschaffen. „Damit erreichen wir trotz gestiegener Baupreise eine wirtschaftliche Bebauung in Markbronn“, sagte der Erste Beigeordnete Alexander Rist. Durch den Beschluss könnten in Blaustein zum ersten Mal Tinyhäuser gebaut werden. Die Größe der Grundstücke liege bei je rund 145 Quadratmeter, bis zu zwei Geschosse seien möglich. So könnten Wohnflächen von bis zu 65 Quadratmeter erreicht werden.

Rist sagte, dass das Wohnen auf kleiner Fläche nicht nur für junge Menschen, sondern auch für Senioren attraktiv sei. Dies zeigten Beispiele aus anderen Kommunen in Baden–Württemberg, etwa in Burgrieden, wo kürzlich Baustart für ein Tinyhaus–Quartier war. Die Wohnform stelle für diejenigen Bauwilligen eine preiswerte Alternative dar.