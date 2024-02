Grünen in Blaustein stellen Kreistags- und Gemeinderatsliste auf

Mit einer vollen Wahlliste für die Kreistags- und Gemeinderatswahl endete die Nominierungsversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Blaustein am vergangenen Mittwoch im vollbesetzten Versammlungsraum in der Villa Lindenhof in Herrlingen. „Wir wollen Blaustein und den Alb-Donau-Kreis weiterhin konstruktiv gestalten und die Zukunftsthemen vorantreiben“, leitete Kreis- und Stadtrat Robert Jungwirth die Begrüßung ein.

In der Kleinkindbetreuung und im Ausbau der Schulen ist Blaustein schon relativ gut aufgestellt. Ziel ist eine ausreichende Ganztagsbetreuung in Kindergärten und in den Blausteiner Schulen. Um Wohnraum zu schaffen, müssen Nachverdichtung und die innerörtliche Sanierung in den Ortsteilen in den Fokus rücken. „Klima-, aber auch der Artenschutz, sind zentrale Herausforderungen der Zukunft, die wir auf Kreis- und Stadtebene voranbringen möchten“, betonte Kreis- und Stadträtin Susanne Kühl, die auf Platz eins der Wahllisten kandidiert.

Für die Verkehrswende bedarf es eines „ganzheitlichen Verkehrskonzepts“, dazu gehören auch weitere Verbesserungen im ÖPNV, im Car-Sharing und im Radverkehr. „Blaustein benötigt eine zukunftsfähige Vision“ und „eine Politik des Zuhörens und Erklärens in wesentlichen Entscheidungsprozessen“, fasste Stadtrat Rudolf Michel-Glöckler zusammen. Die Diskussion um Demokratie und Menschenrechte in den vergangenen Wochen hat viele der Kandidatinnen und Kandidaten zusätzlich motiviert und dem Blausteiner Ortsverband neue Mitglieder beschert.

Susanne Wucher aus Erbach und Matthias Coester aus Langenau, beide Mitglieder des grünen Kreisvorstandes, führten souverän durch das aufwändige Nominierungsverfahren. Besonderer Dank ging an Tim Pietzcker, der in den vergangenen Wochen die neue Homepage des grünen Ortsverbandes gestaltet hat (www.blaustein-gruene.de).

Folgende Personen sind für die Kreistagswahlliste nominiert: Susanne Kühl (Dipl.-Biologin), Robert Jungwirth (Kinder- und Jugendarzt), Simone Aigle (Physiotherapeutin), Bernd Ottmann (Verwaltungsrat a.D.), Martina Gröne (Lehrerin), Tim Pietzcker (Hochschulprofessor), Richard Schlegel (Betriebswirt M.Sc.).

Für die Gemeinderatsliste wurden folgende Personen nominiert: Susanne Kühl (Dipl.-Biologin), Rudolf Michel-Glöckler (Jurist), Anita Junginger (Physiotherapeutin), Alexander Klingler (Dipl.-Ing. Medientechnik), Simone Aigle (Physiotherapeutin), Tim Pietzcker (Hochschulprofessor), Sabine Emminger (Kauffrau), Bernd Ottmann (Verwaltungsrat a.D.), Annette Maetze (Dipl.-Ing. Chemie), Chang Park (Programmierer), Martina Gröne (Lehrerin), Robert Jungwirth (Kinder- und Jugendarzt), Martina Eichhorn (Sekretärin), Richard Schlegel (Betriebswirt M. Sc.), Annika Röcker (Wissenschaftsjournalistin), Stephan Eger (Sozialarbeiter B.A.), Peter Egle (Dipl.-Wirtschaftsmathematiker), Ingo Wanzen (Kinder- und Jugendarzt), Johannes Alexeew (Energieberater), Fred Allenstein (Schüler), Cornelius Dilger (Studienrat), Ronny Bernickel (Gesundheits- und Krankenpfleger).