Funklöcher schließen und Netzkapazität erweitern

Für die Betreiber ist es laut Pressemeldung ein Meilenstein im Infrastruktur-Projekt „5G für den Landkreis Alb-Donau-Kreis“: Vodafone hat in Blaustein auf der Weiher Straße eine Mobilfunkstation mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. Mit der Eröffnung dieser mobilen Datenautobahn hat der Anbieter zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet, heißt es weiter. Bis Mitte 2025 wird Vodafone demnach insgesamt sieben weitere Mobilfunk-Bauprojekte im Landkreis realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in den Landkreis zu bringen. Denn der mobile Datenverkehr im Landkreis wächst rasant - mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent. „Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den weiteren Netzausbau Rechnung“, schreiben die Verantwortlichen von Vodafone in ihrer Mitteilung.

Ziel ist es, das bestehende Mobilfunknetz weiter zu verstärken und zudem bis 2025 möglichst die gesamte Bevölkerung auch an das 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden. Dabei wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich ist, an den bestehenden 77 Mobilfunk-Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden Mobilfunkstationen werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G+-Technologie installiert wird - zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern.

Aktuell sind laut Mitteilung bereits 40 Standorte im Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet - und die ersten 17 Standorte haben sogar bereits 5G+ an Bord. Bis Mitte 2025 sollen weitere vier 5G-Bauprojekte im Landkreis realisiert werden. Konkret wird Vodafone in den nächsten Monaten zwei bestehende Standorte in Erbach und Amstetten zu 5G-Stationen aufwerten. Darüber hinaus erhalten zwei vorhandene Breitband-Stationen in Staig und Merklingen zusätzliche Antennen, um die Kapazitäten im Einzugsgebiet der jeweiligen Stationen weiter zu erhöhen, heißt es.