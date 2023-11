Emmerich besucht Griffwerk GmbH in Blaustein

Der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich von Bündnis 90/Die Grünen hat in seinem Wahlkreis die Griffwerk GmbH in Blaustein bei Ulm besucht. Begleitet wurde er von der grünen Kreis- und Stadträtin Susanne Kühl (Universität Ulm). Griffwerk stellt innovative Türbeschläge sowie Glastür-Systeme her und verzeichnete seit der Gründung im Jahr 1999 ein herausragendes Wachstum, heißt es in der Pressemitteilung des Abgeordneten. Mittlerweile werden mehr als 200 Mitarbeiter am Standort in Blaustein beschäftigt. Die an der Stadtgrenze Ulms entwickelten Produkte wurden vielfach mit Designpreisen dotiert und sind international erfolgreich. Schwerpunkt ist der Bereich Wohnen und Innentüren. Im Gespräch mit Matthias Lamparter (Geschäftsführer der Griffwerk GmbH) ging es um aktuelle Herausforderungen des Mittelstands und der Baubranche im Besonderen. Nicht nur der Fach- und Arbeitskräftemangel, sondern auch die akute Krise im Wohnungsbau standen zur Diskussion. Möglichkeiten zur Integration von Flüchtlingen, einem Thema, das Emmerich besonders am Herzen liegt, kamen ebenfalls zur Sprache. Die Bedeutsamkeit von Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit wurde gemeinschaftlich unterstrichen, doch wurde betont, dass Umstellungen zumutbar für Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet werden müssen. Abschließender Grundtenor des Gesprächs in Blaustein: Das Recht auf Wohnraum muss erfüllt werden zu machbaren Konditionen für alle.