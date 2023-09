Vermutung zum Brandherd

Brand in siebenstöckigem Wohnhaus in Blaustein - Gebäude evakuiert

Blaustein / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

In einem Mehrfamilienhaus in Blaustein war am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei räumte das Gebäude daraufhin. Einige Bewohner sträubten sich allerdings.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 16:12 Von: Deutsche Presse-Agentur