Blausteins Bürgermeister Konrad Menz liest für Kinder

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des Blausteiner Stadtjubiläums steht an: Alle Kinder haben am Freitag, 8. März, die Möglichkeit, Blausteins Bürgermeister Konrad Menz bei einem Vorlesenachmittag zu erleben. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Generationentreff Blaustein (im Rathaus) und richtet sich an Kinder im Grundschulalter, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Thema des Nachmittags ist „Wie wollen wir in unserer Stadt leben?“ Die Kinder sind eingeladen, ihre Fragen an das Stadtoberhaupt mitzubringen.

Im Anschluss an das Vorlesen findet eine Malaktion in der Bücherei statt. Die Veranstaltung wird von der Stadt Blaustein mit der Bücherei Blaustein organisiert.

Blaustein wurde im Herbst 2014 nach einem Beschluss des Landeskabinetts zur Stadt erhoben. Um das 10-jährige Bestehen dieses Titels zu feiern, hat die Stadt Blaustein in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen, Kirchen und Organisationen ein buntes Programm zum Festjahr erarbeitet. Darunter sind neben speziellen Angeboten für Senioren und Kinder auch Events für alle Altersklassen geboten, wie etwa eine lange Rathausnacht im Oktober, Büchertauschbörsen, Wanderungen und der beliebte Blausteiner Weihnachtsmarkt im Dezember.