Zwei Bewaffnete überfallen Supermarkt

Blaubeuren / Lesedauer: 1 min

Die Täter konnten flüchten, die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Am Donnerstagabend gab es einen Überfall in einem Supermarkt in Blaubeuren Die Polizei sucht Zeugen.