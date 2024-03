Womit sich Steinzeitmenschen schmückten

Das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren (urmu) informiert über den Start in die Sommersaison. Das bedeutet auch wieder verlängerte Öffnungszeiten und das Museum bietet einen Aktionstag unter dem Motto „Vielfalt der Materialien“ am Sonntag, 24. März, an.

Im Urgeschichtliche Museum Blaubeuren verlängert damit wieder seine Öffnungszeiten auf - dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr - und startet mit einem abwechslungsreichen Aktionstag im Innenhof des Museums in die warme Jahreszeit: Am Sonntag, 24. März, von 13 bis 17 Uhr stellt das Urmu die Vielfalt der Materialien vor, mit denen sich die Menschen vor 40.000 Jahren schmückten.

Familien können an diesem Tag mit steinzeitlichen Werkzeugen Armbänder aus Leder mit Naturfarben bemalen oder Bastketten mit Holunderperlen und Muschelanhängern kreieren. Außerdem gibt es um 14, 15 und 16 Uhr Führungen, bei denen sich Kinder mit ihren Eltern im Museum auf die Suche nach dem kleinen Mammut machen. Auch bietet das Urmu Führungen für Erwachsene an: um 11 Uhr eine Kuratorenführung mit Stefanie Kölbl, der geschäftsführenden Urmu-Direktorin, zur Eiszeitkunst und um 13 Uhr eine Führung mit Wissenschaftlerin Barbara Spreer zur Eiszeitmusik.

Zum letzten Mal wird es an diesem Aktionstag zudem die Möglichkeit geben, als Steinzeitmensch verkleidet vor der Kulisse des Höhlenbären zu posieren und coole Fotos wie aus der Eiszeit zu machen. Die Station mit den Fell- und Lederverkleidungen des Museums macht dann Platz für den Aufbau der neuen Sonderausstellung, die sich mit der Geschichte unterschiedlicher Werkzeuge befassen wird. Alle Angebote des Aktionstags sind im Museumseintritt enthalten.

Das Museum liegt in unmittelbarer Nähe der Steinzeithöhlen, die von der UNESCO 2017 zum Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ ernannt wurden. Als das zentrale Museum für altsteinzeitliche Kunst und Musik in Baden-Württemberg und Forschungsmuseum der Universität Tübingen stellt das Urmu das eiszeitliche Leben am Rand der Schwäbischen Alb vor 40.000 Jahren vor. Höhepunkte sind die älteste Kunst und die ältesten Musikinstrumente der Menschheit mit Originalfunden aus der Region. Prominentestes Exponat ist das Original der „Venus vom Hohle Fels“. Mehr infos: www.urmu.de