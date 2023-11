Wolfgang Schneller liest im Theater in der Talmühle

„So nah, so weit - ein kleines Glück“, so lautet der Titel des Gedichtbandes, aus dem der Autor Wolfgang Schneller im Theater in der Talmühle lesen wird. Schon sein ganzes Leben lang - er gehört zum Jahrgang 1941- hat der gebürtige Allgäuer Gedichte geschrieben. Als regelmäßiger Pilger auf dem Jakobsweg hat er auch darüber einige Bücher veröffentlicht. Seit 1978 begleiten er und seine Frau Angela Pilger auf der Reise nach Santiago de Compostella. Wolfgang Schneller selbst bezeichnet es als ein Wagnis, in diesem Moment der Geschichte Gedichte zu schreiben und zu veröffentlichen, Gedichte, die das scheinbar kleine Glück beschreiben, die zum Innehalten und Nachfühlen anregen. In seiner lyrischen Sprache möchte er dazu einladen, dieses Glück im eigenen Leben zu entdecken. Musikalisch begleitet wird Wolfgang Schneller von Wolfgang Steffel auf der Mandoline. Die Lesung findet statt am Freitag, 1. Dezember, im Theater in der Talmühle Blaubeuren, sie beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro Reserviert werden kann bei Barbara Rinker, Telefon 07344/9280014, oder per Mail: [email protected].