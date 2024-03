Wo Pfarrstellen wegfallen sollen

Bei der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Blaubeuren am 21. März werden die Delegierten entscheidende Weichen stellen. Dann stehen wieder die Themen Fusion mit dem Evangelischen Kirchenbezirk Ulm und die Umsetzung des „Pfarrplans 2030“ auf der Tagesordnung. Das berichtet der evangelischer Kirchenbezirk Blaubeuren.

Nach intensiven Beratungen, öffentlichen Distriktsversammlungen und den schriftlichen Rückmeldungen der Kirchengemeinden wurde ein modifizierter Vorschlag zur regionalen Umsetzung des Pfarrplans entwickelt, der jetzt von den Bezirkssynodalen beschlossen werden soll, heißt es in der Pressemitteilung.

Gegenüber dem zuletzt diskutierten Vorschlag wurden vor allem im „Distrikt Süd“ nochmals Veränderungen vorgenommen. Das Pfarramt in Schelklingen soll doch erhalten bleiben und dieser Pfarrstelle die Kirchengemeinde Allmendingen zugeordnet werden. Bei dieser Pfarrstelle soll, so wie bisher, auch die Krankenhausseelsorge in Ehingen angesiedelt sein.

Die Pfarrstelle Ehingen Nord (100 Prozent) soll aufgehoben werden und deshalb die Pfarrstelle Weilersteußlingen diesen Dienstauftrag übernehmen. Die geschäftsführende Pfarrstelle Ehingen Süd soll jedoch erhalten bleiben. Im „Distrikt Mitte“ soll die Pfarrstelle Blaubeuren II auf 50 Prozent gekürzt, sowie der Pfarrstelle in Pappelau die Krankenhausseelsorge in Blaubeuren neu zugeordnet werden. Im „Distrikt Alb“ soll die 50 Prozent Pfarrstelle in Scharenstetten aufgehoben und die Pfarrstelle in Berghülen auf 50 Prozent reduziert werden.

Darüber hinaus wird es weitere Veränderungen im Bereich der Geschäftsführung der Kirchengemeinden und auch des Religionsunterrichts geben. In den Kirchengemeinden in Berghülen, Bühlenhausen und Treffensbuch, aber auch in Pappelau und Markbronn, sowie in Schelklingen und Allmendingen gibt es zwischenzeitlich erste Überlegungen zu einer möglichen Fusion. Für Dekan Frithjof Schwesig sind Pfarrpläne leider eine Notwendigkeit, die keine Freude machen. Er hofft nun auf eine breite Zustimmung durch die Bezirkssynode.

Nach dem Beschluss der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Ulm vom 17. November 2023 hatten sich auch die Delegierten des Kirchenbezirks Blaubeuren bei der Bezirkssynode am 23. November 2023 im Blaubeurer Matthäus-Alber-Haus mehrheitlich dafür ausgesprochen, die mögliche Fusion der beiden Kirchenbezirke detaillierter auszuarbeiten und eine Bezirkssatzung des neuen Evangelischen Kirchenbezirks Ulm/Alb-Donau zu erarbeiten. Jetzt wird bei der Blaubeurer Bezirkssynode am 21. März der Entwurf dieser Satzung und die Themen Finanzen und Personal diskutiert und beschlossen werden. Die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Ulm wird am 22. März einen Beschluss fassen.