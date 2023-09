Wahlvorschlagsverfahren für die Kommunalwahl 2024

Am 9. Juni 2024 findet die Kommunalwahl in Baden-Württemberg statt. Die Parteien und Wählervereinigungen können offiziell seit dem 20. August 2023 mit den ersten Vorbereitungen für die Aufstellung ihrer Kandidatinnen und Kandidaten beginnen. Dafür werden Formulare für das Wahlvorschlagsverfahren benötigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Blaubeuren.

Die Formulare können gerne im Wahlamt der Stadt Blaubeuren (per Mail: [email protected], unter Telefon 07344/966970 oder in Zimmer 3 Erdgeschoss, Rathaus Blaubeuren) angefragt werden. Die Formulare sind elektronisch oder in Papierform erhältlich.