Vortrag über „Lost Places“ auf der Schwäbischen Alb

Den Vortrag „Lost Places Schwäbische Alb“ mit Benjamin Seyfang bieten die VHS und die Blaubeurer Buchhandlung Bücherpunkt am 6. Februar, 19 Uhr, in der Volkshochschule (Altes Postamt), Karlstraße 28, an. Dies teilt die Buchhandlung Bücherpunkt mit. Der Fotograf Benjamin Seyfang präsentiert rund 120 Fotografien, die den Verfall längst verlassener Gebäude zeigen. Die stillen Zeugen der Vergangenheit versprühen einen Charme, dem sich der Betrachter nur schwer entziehen kann. Mit Liebe zum Detail und einer außergewöhnlichen Bildsprache zeigt Seyfang geheimnisvolle, verborgene Welten, die einst Lebensmittelpunkt Tausender waren. Seyfang, geboren 1988 in Esslingen am Neckar, arbeitet als Fachkraft für Abwassertechnik. Durch Arbeiten in der Graffitiszene begann er sich für das Thema „Lost Places“ zu interessieren. Dabei entdeckte er „die Schönheit des Zerfalls“. Ab 2012 fotografierte er auf Reisen rund um den Globus vergessene Orte dieser Welt.