Vorlesetag am 17. November in der Stadtbücherei Blaubeuren

Seit 2004 findet jedes Jahr am dritten Freitag im November der bundesweite Vorlesetag statt. Der Aktionstag setzt ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens: Es vergrößert den Wortschatz des Kindes, fördert die Konzentration und erleichtert das Lesen lernen. 2023 findet der Vorlesetag am 17. November statt und steht unter dem Motto „Vorlesen verbindet“. Die Stadtbücherei Blaubeuren feiert das Vorlesefest mit einer Geschichte von der „Kleinen Hexe“ des beliebten Kinderbuchautors Otfried Preußler, denn er verbindet wie kaum ein anderer Autor Generationen von jungen Leserinnen und Lesern. Kinder ab drei Jahren sind eingeladen, dabei zuzuhören, wie die kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas ihr Bestes tun, um Gutes zu hexen. Dies teilt die Stadtverwaltung Blaubeuren mit. Das Vorlesen findet in der Täferstube im dritten Obergeschoss der Bücherei statt, beginnt um 16 Uhr und dauert etwa 30 Minuten. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Vorleseteam der Bücherei freut sich auf alle kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer.