Viel los bei den Blaubeurer Literaturtagen

Im Rahmen des Kulturprogramms der „Blautöne“ haben die Organisatoren wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, heißt es in einer Ankündigung aus der Stadtvberwaltung.

Los geht es mit der Veranstaltung „Lies mir mal“, am Freitag, 5. April, um 16 Uhr in der Stadtbücherei, bei freiem Eintritt.

Am Samstag, 6. April und am Sonntag, 7. April, lädt der Kasper wieder zu dem Stück „Kasper und das vergessene Osterei“ in das Kaspertheater ein. Das Stück beginnt jeweils um 15 Uhr, der Eintritt beträgt 4 Euro. Fürs Kaspertheater muss reserviert werden bei Barbara Rinker, Telefon 07344/9280014 oder per Mail: [email protected]

Im Theater in der Talmühle findet am Freitag, 12. April, ein Podiumsgespräch statt mit dem Titel: „Derf’s au en Schwäbisch sei?“ zu der Frage, wieviel Schwäbisch die Weltliteratur verträgt. Teilnehmen werden die Pfarrerin und Dichterin Susanne Vetter und der Dichter und Liedermacher Tom der Wolf. Die Moderation hat Martin Morgen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro, eine Reservierung wird empfohlen.

Zu einer Dichterlesung lädt am Dienstag, 16. April, die Stadtbücherei in die Täferstube ein. Wolfgang Schneller liest Gedichte aus seinem Buch „So nah, so weit - ein kleines Glück“. Musikalisch wird er begleitet von Melanie Handel auf der Harfe. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Zum wiederholten Mal bietet das Theater in der Talmühle ein literarisches Menü an: „Zum Gericht noch ein Gedicht - literarisch-kulinarisches Tischlein deck‘ dich“. Aufgetischt wird diesmal im Fröhlichen Nix, am Freitag, 19. April, um 18.30 Uhr. Zu diesem Buffet, es ist begrenzt auf 20 Personen, muss reserviert werden bei Barbara Rinker, Telefon 07344/9280014 oder per Mail: [email protected]

Es folgen am Samstag, 20. April, ein Büchermarkt rund um den Kirchplatz mit Straßenmusik und eine Vorstellung im Marionettentheater am Sonntag, 21. April: „Kalif Storch“, Beginn 16 Uhr, Eintritt zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder bis 15 Jahre.

Eine besondere Veranstaltung findet laut Ankündigung am Welttag des Buches, am Dienstag, 23. April, im Bücherpunkt statt. Um 19 Uhr liest dort die Autorin Linda Graze aus ihrem Buch „Tief unter der Alb“. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Vorverkauf beim Bücherpunkt. Reservierung telefonisch unter der Rufnummer 07344/4509 oder per Mail: [email protected]

Den Abschluss bildet wieder die Bücherrallye für Kinder in der Altstadt, am Samstag, 27. April. An fünf Standorten werden Bücher vorgestellt. Wer eine Frage dazu beantworten kann, bekommt einen Stempel und erhält eine kleine Überraschung für richtiges Raten und Mitmachen. Die Rallye startet um 10 Uhr an einer beliebigen Station, der Eintritt ist frei.