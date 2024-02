Verkürzte Öffnungszeit des Blaubeurer Rathauses

Das Rathaus in Blaubeuren ist am Montag, 19. Februar, aufgrund einer internen Veranstaltung am Vormittag nur bis 11.30 Uhr geöffnet. Auch telefonisch ist die Verwaltung ab diesem Zeitpunkt nicht erreichbar. Am Nachmittag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus wie gewohnt von 14 bis 18 Uhr erreichbar.