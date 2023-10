Tunnelreinigung bei Blaubeuren am 2. November

Die Straßenmeisterei Merklingen führt am Donnerstag, 2. November, zwischen 8 bis 16 Uhr im B 28-Tunnel bei Blaubeuren turnusmäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch. Der Verkehr aus Richtung Bad Urach wird über die Kreisstraße 7406 und die Bergstraße/Karlstraße in Blau-beuren umgeleitet. In der Bergstraße wird deshalb ein Halteverbot eingerichtet. Der Verkehr aus Richtung Ehingen und Ulm wird einseitig durch den Tunnel geführt. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert.