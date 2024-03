Tumulte auf dem Fußballplatz nach dem 1:1-Remis

Mit dem letzten Schuss der Partie verhinderte der FC Blaubeuren in der Fußball-Landesliga eine weitere Niederlage und sicherte sich gegen den SV Neresheim ein 1:1. Der Ausgleichstreffer war gleichzeitig der Startschuss für heftige Tumulte auf und neben dem Platz, für die bisher nur ein Neresheimer Spieler bestraft wurde.

„So etwas hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Es waren wirklich unschöne Szenen, die nicht gerade sportlich waren“, sagte Blaubeurens Trainer Darko Tomic. Grund für den Stress war der Blaubeurer Ausgleichstreffer durch Marko Vojakovic in der 95. Spielminute. „Auf dem Feld selber gab es bis auf viel Zeitspiel und drei, vier gelben Karten nichts. Dann ist es eskaliert.“

Konsequenzen für mindesten einen Spieler

Ein Neresheimer Spieler sah wohl wegen einer Beleidigung nach dem Ausgleichstreffer sofort Rot, Trainer Andreas Mayer legte einen 50-Meter-Sprint in Richtung Schiedsrichter hin, die Situation schien zu eskalieren. „Am Ende waren auch zwei, drei Spieler inklusive mir selbst in die Situation eingebunden. Aber der Gast war wirklich sehr aggressiv und hat seinen Frust auch später in und an unserem Sportheim ausgelassen“, sagt Tomic. „Ich verstehe deren Verbitterung, aber es waren Szenen, die nicht auf den Sportplatz gehören. Am Ende haben wir nur reagiert.“

Ob es weitere Konsequenzen für weitere Spieler geben wird, wird der Spielbericht des Unparteiischen zeigen. Dieser hatte die Partie eigentlich im Griff. Das miserable Geläuf ließ kaum schönen Fußball zu. Neresheim hatte etwas mehr Chancen und dadurch durch Fabio Mango auch lange Zeit mit 1:0 geführt (50.). „Durch die vielen Kranken und Verletzten war es für uns einfach nur wichtig, nicht zu verlieren und das haben wir geschafft“, ergänzt Tomic nach der Partie.

So haben die anderen gespielt

SV Waldhausen - SSG Ulm 4:1 (1:0). 1:0 Uhl (43.), 2:0 Weiß (50.), 2:1 Kraus (57.), 3:1 Selimi (71.), 4:1 Mayer (88.).

SC Geislingen - FC Esslingen 0:1 (0:1). 0:1 Regber (5.).

Germania Bargau - VFL Kirchheim 2:6 (0:2). 0:1, 0:3 Egrlic (21./50.), 0:2 Colic (38.), 1:3, 2:4 Schwarz (69./78.), 1:4, 2:6 Dodaj (75./88.), 2:5 Shalaj (85.).

FC Srbija Ulm - Donzdorfer JC 2:3 (2:2). 1:0 Duric (7.), 2:0 Milicevic (22.), 2:1 Izevic (36.), 2:2 Werner (39.), 3:2 Özdemir (75.).

TSV Buch - Türkspor Neu-Ulm 1:1 (1:0). 1:0 Leitner (20.), 1:1 Tastan (74.).

TSV Bad Boll - TSV Weilimdorf 4:0 (0:0). 1:0, 2:0 Ates (50./71.), 3:0, 4:0 Govorusic (72./88.).