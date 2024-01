Thorsten Kneer rückt in den Gemeinderat nach

In der nächsten Gemeinderatssitzung in Blaubeuren am Dienstag, 6. Februar, kann Thorsten Kneer als Nachrücker der SPD-Fraktion in das Gremium einziehen. Dass keine Hinderungsgründe vorliegen, haben die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Versammlung einstimmig festgestellt. Thorsten Kneer hatte 2019 bei der vergangenen Kommunalwahl als Kandidat der SPD 721 Stimmen erreicht. Ein Nachrücken in der SPD-Fraktion wird aufgrund des Todes von Christel Seppelfeld im Dezember (wir berichteten) erforderlich.

Auf den Wohnbezirkssitz von Christel Seppelfeld rückt intern der bisherige Ausgleichssitzinhaber Tobias Kuhn nach, der bei der Kommunalwahl durch 1580 Stimmen den Sprung in den Gemeinderat geschafft hatte. Auf den freien Platz sollte jetzt ursprünglich Hans Jörg Kuhn folgen. Dieser hatte damals im Wohnbezirk Blaubeuren/Gerhausen 1268 Stimmen bekommen. Allerdings lehnte Hans Jörg Kuhn das Nachrücken aus gesundheitlichen Gründen ab. Der Gemeinderat stimmte diesem zulässigen Ablehnungsgrund ebenfalls einstimmig zu. Deshalb kommt Thorsten Kneer als Nachrücker zum Zuge.