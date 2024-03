Taschenlampenführung im Kloster Blaubeuren

Gästeführerin Susanne Kuhn-Urban bietet am Samstag, 30.März, eine ganz besondere Führung im Blaubeurer Kloster an: Nur mit einer einzigen Taschenlampe ausgerüstet werden die Gäste durch das ansonsten unbeleuchtete spätgotische Gemäuer geführt. Intensive Eindrücke sind garantiert. Die einstündige Tour startet um 19 Uhr an der Klosterkasse, die Teilnahme kostet zehn Euro, Kinder sind frei.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung nötig. Diese nimmt die Tourist-Info Blaubeuren entgegen unter der Telefonnummer 07344/9669918 oder per Mail an [email protected]