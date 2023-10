Tag der Lunge in Blaubeuren

Der Tag der Lunge findet am Samstag, 7. Oktober, im Gesundheitszentrum Blaubeuren statt. An diesem Tag dreht sich alles um das Atemorgan und seine Bedeutung für unsere Gesundheit. Die Besucher erwartet ein spannendes Programm, das sowohl informativ als auch unterhaltsam ist.

Das Highlight des Tages ist ein begehbares Lungenmodell, das es ermöglicht, die faszinierende Anatomie der Lunge hautnah zu erleben und das Organ bis ins kleinste Detail zu erkunden. Nach diesem Rundgang können sich die Besucher nicht nur besser vorstellen, wie die Lunge atmet, sondern haben sicher noch mehr Respekt vor dem Organ, das unseren Körper zu jeder Zeit mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Und das ist eine Aufgabe, denn ein durchschnittlicher Erwachsener atmet zwischen 10.000 und 20.000 Liter Atemluft pro Tag ein und aus. Dabei filtert die Lunge die Luft und sorgt durch eine Anpassung der Feuchtigkeit und Temperatur dafür, dass uns die Umgebungsluft so wenig wie möglich schadet.

Ab 11.30 Uhr finden im Konferenzraum des Gesundheitszentrums fünf Kurzvorträge von verschiedenen Experten statt. Themen sind beispielsweise die Volkskrankheiten COPD und Schlafapnoe, die Beatmung von Intensivpatienten, Infektionen der Lunge, wie Sport die Lunge stärken kann und ein Überblick über die Erkrankungen der Lunge und Behandlungsmöglichkeiten im Alb-Donau Klinikum Blaubeuren. Denn seit kurzem wird hier in der Inneren Medizin unter Leitung von Roland Eisele von Paul Hartveg die neue Sektion Pneumologie aufgebaut.

An den Informationsständen stehen Experten bereit, um Fragen der Besucher zu beantworten. Für diejenigen, die gerne selbst aktiv werden, gibt es verschiedene Mitmachaktionen, die die Pneumologie erlebbar machen.

Besucher erfahren unter anderen, wie die Lunge funktioniert, was im Schlaflabor passiert, was eine Bronchoskopie ist und wie sie abläuft. Und nach ihrem Besuch beim Tag der Lunge wissen sie auch, dass Stents nicht nur in der Kardiologie eingesetzt werden und wie die in der Pneumologie verwendeten Stents aussehen. Im Bistro 26 können Sie verschiedene Mittagsmenüs genießen und sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen entspannen. Der Tag der Lunge findet am im Gesundheitszentrum Blaubeuren von 11 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.