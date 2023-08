Standing Ovations für „Harmony & Sound“ auf der Sommerbühne

Ausgewählt hatten „Harmony & Sound“ für ihren ausverkauften Auftritt auf der diesjährigen Sommerbühne ein völlig anderes Programm als im vergangenen Jahr, angepasst an die Indoor–Räumlichkeit und Akustik des Klosterkirchensaals, der seine besondere Atmosphäre dazugab. Die achtköpfige Band bestand aus Nina Stemann, Petra Roth und Isabel Bindeus (Gesang) und den Instrumentalisten Henning Dampel (Keyboard), Tim Beck (Schlagzeug), Jochen Trompler (Gitarre), Uli Hänig (Gitarre), einen Gastauftritt hatte der Blaubeurer Berthold Fischer (Saxophon).

Drei professionell ausgebildete Sängerinnen trafen auf fünf Profimusiker: Das ist mittlerweile die Formation „Harmony & Sound“. Aus der vor vier Jahren von Nina Stemann und Petra Roth gegründeten „Charity–Band“ ist eine Band geworden, die sich durch Professionalität, hohes Können, Teamgeist und Harmonie auszeichnet und Energie und Leichtigkeit ausstrahlt. Und was gehört zu einem guten Pop–Programm: Eine Mischung aus Bekanntem und Neuem, guten Melodien und eingängigen Refrains, eine Botschaft, Rhythmus, Swing und Rockelemente. Alles war enthalten.

Die Sängerinnen starteten eher ruhig swingend mit „Strong — Excuse me for a while....“ , einem Song der britischen Indie–Pop– London Grammar 2013. Alle drei zeigten sich dagegen von ihrer starken rockigen Seite im darauffolgenden Prince–Titel „Purple Rain“, die Instrumente führten durch den Song, ein Saxophon–Solo belohnte Berthold Fischer mit dem ersten Zwischenapplaus. Wie gut die drei kraftvollen und gefühlvollen Stimmen der Sängerinnen harmonierten, kam zum Ausdruck in Sarah Connors Liebeslied „Bonny & Clyde“, instrumental spannungsreich und ausgewogen begleitet. „Wenn ein Traum, irgendein Traum zu Ende geht... — ja immer immer wieder geht die Sonne auf...“: Das Publikum sang zumindest den Refrain mit beim berühmten Udo Jürgens–Klassiker, sensibel begleitet von Cajon und Keyboard.

Die Moderation von Nina Stemann war spielerisch leicht. Das Konzert war ein umjubeltes Heimspiel, aber eben nicht nur: Mit einem Solo brilliert Nina im berührenden und aussagestarken Lied „Mut“, das eine Botschaft fürs ganz persönliche Leben weitergibt, nachzuhören und mitzunehmen in den Alltag.

Eine professionelle Lichttechnik tauchte die Bühne abwechselnd in klare Farben: pures Blau, dunkles Violett, intensives Rot, blau–gelb vertikal.

Nicht nur bekannte Popballaden bestimmten das Programm, auch subjektive Lieblingstitel der Bandmitglieder wurden interpretiert wie etwa „Angel“ von Sarah McLachlan, begleitet nur mit Keyboard. Rockröhre Isabel Bindeus bot ein starkes Solo im „alten“ Diana Ross–Titel „Paradise“, im Bon Jovi–Titel „Bed of roses“ kamen die schönen Stimmen von Nina Stemann und Petra Roth in Soli zur Geltung. Sie wurden ergänzt durch ein herausragendes Gitarrensolo. Alle drei Sängerinnen überzeugten durch Bühnenpräsenz und eigenem Stil.

Im zweiten Programmteil performten beim Tina Turner Soundtrack „Golden Eye“ vier junge Percussion–Gäste auf der Bühne. Weitere Titel etwa von Ed Sheeran („Afterglow“) oder Kelly Clarkson („piece by piece“, mit mitgelieferter berührender Textinterpretation) wurden von den Sängerinnen und Musikern rhythmisch und harmonisch neu interpretiert. Der Höhepunkt bildete „Fix you“ von Coldplay, aufeinanderfolgend gesungene Soli begeisterten dass Publikum. Die Atmosphäre war locker und gelöst, der Keyboarder machte sich auf den Weg und fotografierte zwischendurch Bandkollegen und Publikum. „An guten Tagen“, eines der populär gewordenen Lieder von Johannes Oerding, beendete das offizielle Programm. Peter Maffays „Über sieben Brücken musst du gehen“ war das traditionelle Finale der Band nach den Zugaben.

Das Publikum dankte mit stehendem Applaus und fast nicht enden wollendem Beifall für einen wunderbaren Konzertabend in schöner Atmosphäre mit gelungener Programmauswahl und Sängerinnen und Musikern, die es vermochten, das Publikum mit Energie, Leichtigkeit, Freude und Leidenschaft anzustecken.