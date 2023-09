Stadt wertet Blautopf-Areal auf

Der Gemeinderat hat sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause mit dem Blautopf-Areal befasst. Konkret ging es diesmal um Auftragserweiterungen für ein Ingenieurbüro bezüglich der Fußgängerbrücken an der Ostseite der Insel, um Mehrkosten für den Gesamtumbau des Gebäudes Blautopfstraße 7 zum Souvenirshop mit angrenzendem Sanitärbau sowie um Änderungen bei den Förderungen. Sowohl der geplante WC-Bau als auch die Fußgängerbrücken sollen möglichst aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) Zuschüsse erhalten und nicht aus der Städtebauförderung.

„Eine Brücke darf nicht nur ein bisschen gut sein, sondern muss halten“, betonte Gemeinderatsmitglied Stephan Buck bezüglich der Fußgängerbrückchen an der Ostseite der Insel des Blautopf-Areals. Diese müssen einschließlich der Brückenköpfe und Uferbereiche saniert werden. Der Gemeinderat beauftragte mit der Objektplanung und statischen Berechnung das Reutlinger Unternehmen „tragwerkeplus“. Zusammen fallen Kosten von 83.000 Euro an, was die einhellige Zustimmung des Gemeinderates fand.

Der Zahn der Zeit hat an den Holzstegen genagt, schilderte Planer Markus Vollmer. Moos hat sich angesetzt, und ein Knacken an den Brückchen sei zu hören. Für die Freien Wähler nannte Michael Hemscheidt die Optik wichtig. „Wenn wird es anfassen, dann richtig“, fügte Hemscheidt hinzu. Christel Seppelfeld (SPD) nannte das Vorhaben unumgänglich, außerdem sei es förderfähig. Die Förderfähigkeit begrüßte auch Buck, weil der Zwang zur Sanierung unabhängig von der allgemein geplanten Verschönerung des Blautopf-Areals „sowieso gekommen wäre“. Georg-Larry Fuhrmann erinnerte im Namen der CDU-Fraktion an den Bereich als Herzstück Blaubeurens.

In der gesamten Veränderungsmaßnahme rund um den Blautopf werden beispielsweise die Wege neu angelegt und die Grünflächen renaturiert, um einen großen Rundweg zu schaffen. Die beiden Fußgängerstege an der Ostseite der Insel befanden sich schon in den vergangenen Jahren in einem baulich schlechten Zustand, und es mussten immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen stattfinden.

Mit Kosten in Höhe von knapp 38.000 Euro schlägt die Objekt- und Tragwerksplanung für die Fußgängerbrücken zu Buche. Die Planung für die Befestigung der Ufermauer und der Brückenköpfe beläuft sich zudem auf knapp 45.000 Euro. Ursprünglich war geplant, die Statik der Brückenneubauten durch ein anderes Ingenieurbüro berechnen zu lassen. Dieses trat allerdings zurück, wodurch die Reutlinger von „tragwerkeplus“ zum Zuge kommen.

Aufgrund der Entscheidung, das Gebäude Blautopfstraße 7 nicht nur zum Teil, sondern gesamt zu sanieren, fallen auch höhere Honorare für die Planungsbüros an. Es geht um Mehrkosten in Höhe von 75.000 Euro. Enthalten sind gestiegene Honorare für die beteiligten Planer und Architekten Bohnacker, Häussler und Stemshorn Kopp.

Die Bewohner im Obergeschoss müssen während der Sanierungsdauer eine Ersatzwohnung, die Umzugskosten und gegebenenfalls erhöhte Mietkosten erhalten, informierte Bürgermeister Jörg Seibold. Die SPD-Fraktion befürwortet die Gesamtsanierung, „da ein Benefit rauskommt“, sagte Christel Seppelfeld. Die Ersatzlösung für die Bewohner begrüßte Michael Hemscheidt (Freie Wähler), weil das Wohnen während der Sanierung „vielleicht auch nicht lustig wäre“. Stephan Buck (Grüne) vertraut auf eine gute Lösung für die Bewohner durch die Stadtverwaltung, die als Vermieter über kurz oder lang sowieso in der Mietwohnung hätte neue Leitungen einbauen müssen. Für die CDU gab Georg-Larry Fuhrmann das Ja zu dem letztlich einstimmigen Beschluss über die Mehrkosten für die Gesamtsanierung.