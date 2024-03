Stadt fördert Mobilität ihrer Mitarbeiter

Stärker als bisher wird die Stadt Blaubeuren die Mobilität ihrer Mitarbeiter fördern. Gibt es schon die Möglichkeit zur Nutzung eines Jobrads, kommen als Freiwilligkeitsleistungen ab dem 1. März Jobticket mit deutlicher Monatsförderung und Parkgebührenzuschuss mit vergleichsweiser kleinerer Jahressumme dazu. Stadtbeschäftigte können eines der Angebote wählen. Monatlich gibt es 30 Euro für das „DeutschlandTicket“ in Form des Jobtickets oder 60 Euro Parkticketzuschuss im Jahr. Zwei getrennte Abstimmungen fanden statt.

Mehrheitsbeschlüsse kamen dabei jeweils heraus. Eine Enthaltung zeigt sich zur Förderung des Jobtickets. Eine Enthaltung und sechs Gegenstimmen traten zum Parkgebührenzuschuss ein, nachdem Grünen-Fraktionssprecher Gerhard Quintus in der Beratung erklärt hatte, „Ja zu Jobticket, Nein zu Parkticketzuschuss, da das schwer vermittelbar ist, die Bürger zu belasten, aber die eigenen Leute zu befreien“. Die Bürger, so Quintus weiter, hätten ein gutes Gespür, „gerade in Zeiten des Angriffs auf die Demokratie“.

Hitzige Diskussion um Jobrad

Quintus zeigte auf, dass innerfraktionell ein Informationsmangel zum Thema Blaubeurer Rathaus-Jobrad bestehe, dem Bürgermeister Jörg Seibold in einer der nächsten Sitzungen Abhilfe verschaffen lässt. „Ich will das auch wissen“, so Seibold. Quintus hatte nämlich beantragt, der Beschlussvorlage einen dritten Punkt hinzufügen zu wollen, um monatlich 30 Euro für ein Jobrad-Leasing zu gewähren, was abschließend zu einem Prüfantrag umgemünzt wurde. Verwaltungsmitarbeiterin Vanessa Ganser informierte nämlich, „das wird über andere Wege (bereits) geregelt“. Sie sprach im weiteren Verlauf von zehn Stadtverwaltungsbeschäftigten, die „schon ein Mitarbeiterrad haben“.

Grünen-Fraktionskollege Stephan Buck erinnerte wegen der Freiwilligkeitsleistungen an weitere Berufsgruppen neben den Stadtbediensteten, etwa Altenpfleger und Lehrer. „Arbeitgeber der Lehrer ist das Land“, betonte der Bürgermeister, unterstrichen mit einem von ihm vielleicht so noch nie gehörten Satz: „Ich habe da null Komma null ein schlechtes Gewissen.“

Mitarbeiter erhalten Rabatt auf Deutschlandticket

Das Deutschlandticket gibt es seit Mai 2023 zum Preis von 49 Euro. Merkwürdig, in der Beschlussvorlage heißt es: „Die Stadtverwaltung muss eine Rahmenvereinbarung unterzeichnen. Diese Rahmenvereinbarung ist auch dann erforderlich, wenn die Stadtverwaltung keinen Zuschuss gewährt.“ Gewährt sie diesen, „erhalten die Mitarbeitenden einen Rabatt von fünf Prozent.“ Die Rahmenvereinbarung verlangt, einmal jährlich darüber eine Arbeitgeberbescheinigung auszustellen oder zu bestätigen, dass mindestens zehn Euro vom Arbeitgeber pro Monat bezuschusst werden. Mindestens sollte die Stadt als Arbeitgeber 20 Jobtickets anfordern, sie darf aber mit einer geringeren Anzahl starten, wenn die Aussicht auf 20 Tickets erreicht werden könne. Die Mitarbeiter müssen das Ticket allerdings selbstständig über das Online-Portal Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) zur direkten Abwicklung der Bezahlung zwischen Ausgabestelle und Kunde beantragen. Der städtische Zuschuss zum Lohn sei steuerfrei und wird in der Entgeltabrechnung aufgeführt. Fünf Stadtverwaltungsmitarbeiter seien derzeit als regelmäßige ÖPNV-Nutzer bekannt. „Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Zahl der JobTicket-Beziehenden in den kommenden Monaten deutlich erhöhen wird“, besagt die Beschlussvorlage, die bei 20 Tickets monatliche Kosten in Höhe von 7200 Euro und bei einer Steigerung auf 100 Tickets 36.000 Euro vorsieht.

Die Jahresparkplatzgebühr für Pendler beträgt bald zwischen 120 und 240 Euro, je nach Parkplatz (Altstadt, An der Altstadt oder Krone-Tiefgarage). 167 Verwaltungsmitarbeiter sind derzeit regelmäßig in der Altstadtlage tätig, wodurch mit der Beantragung von bis zu 130 Gutscheinen gerechnet wird, was jährliche Kosten in Höhe von 7800 Euro verursacht. Die Verwaltung räumt ein: „Jene Mitarbeitenden bevorzugt zu unterstützen, die sich für den umweltfreundlicheren ÖPNV entscheiden.“

Unterstützung für Mitarbeiter wichtig

Thomas Spann (Freie Wähler) sprach, von einem Unternehmensbetriebsrat zu wissen, der wegen Rentenverlusts eine Jobradbegünstigung abgelehnt habe. Anders im Blaubeurer Rathaus, informierte der Bürgermeister, „es wurde gewünscht und der Personalrat hat das unterstützt“. In diese Debatte brachte sich Thorsten Kneer (SPD) als neu verpflichtetes Gemeinderatsmitglied ein, sprach von geringen Abzügen bei der Rente, schließlich müsse gegengerechnet ein Jobradnutzer „nicht die Kosten für ein Fahrrad aufbringen“.

Mit zwei Aussagen hinterließ Bürgermeister Seibold zudem einen bleibenden Eindruck. Er fahre täglich mit seinem 20 Jahre alten Rad, sagte er, um sogleich zu kommentieren, „der Rat ist entsetzt“. Außerdem konterte er Quintus‘ Argumentation von den „eigenen Leuten“, die bevorzugt behandelt sein könnten. „Eigene Leute? Wir sind eure Leute. Wir sind für euch da. Das ist auch nicht unfair“, sagte Seibold. Das Rathaus, erklärte er, sei kein normaler Betrieb, sondern müsse solche Zuschüsse rechtfertigen. „Wir sind nicht die einzige Kommune in Baden-Württemberg, die so etwas macht. Der Ball ist nicht zu weit geworfen“, zielte Seibold auf die Freiwilligkeitsleistungen der Stadt insgesamt ab, die anschließend per Mehrheitsbeschluss vom Gemeinderat jeweils genehmigt wurden.

Als Formalie ohne Debattenbedarf war der vorangegangene Tagesordnungspunkt über die erste Änderung der Parkgebührensatzung einstimmig beschlossen worden. Es geht dabei um die Hervorhebung der Umsatzsteuerklausel. Konkret in Paragraf 6a: „Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Gebühr inklusive der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.“