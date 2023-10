Stadt Blaubeuren sucht Weihnachtsbäume für öffentliche Plätze

Die Stadt Blaubeuren bittet auch in diesem Jahr für die Advents- und Weihnachtszeit um Nadelbäume aus privaten Gärten, die dort zu groß geworden sind und als Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden können. Geeignet seien Fichten und Tannen in gutem Zustand, die mindestens fünf Meter hoch und von der Straße aus gut zugänglich sind, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die angebotenen Bäume werden von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs besichtigt und gegebenenfalls kostenlos abgeholt. Bürgerinnen und Bürger, die der Stadt einen Baum anbieten können, werden gebeten, sich mit dem städtischen Bauhof (Telefon 0171/3010853) in Verbindung zu setzen.