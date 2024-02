Stadt Blaubeuren bietet Ferienbetreuung an

Die Stadt Blaubeuren bietet auch im Jahr 2024 eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4 an. Vorrangig sollen berufstätige Eltern und/oder alleinerziehende Eltern durch dieses Angebot unterstützt werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die städtische Ferienbetreuung findet jeweils von 8 bis 14 Uhr an folgenden Terminen statt: in den Osterferien von Dienstag, 2. April, bis Freitag, 5. April (Anmeldungen sind bis 15. März möglich), in den Sommerferien am Donnerstag, 25. Juli, und Freitag, 26. Juli (Teil eins) sowie von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September (Teil zwei).

Das städtische Grundschulbetreuungsteam bietet ein vielfältiges Programm drinnen und draußen mit Spielen, Basteln, Bewegung, kreativen Aktionen und mehr. Die Betreuung erfolgt zentral in der Grundschule Blaubeuren. Die Plätze sind begrenzt. Pro Kind fällt ein Betreuungspreis von zehn Euro pro Tag (zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer) an. Darin enthalten sind das Mittagessen mit Getränke und sonstige Kosten.

Das Anmeldeformular für die städt. Ferienbetreuungen 2024 gibt es auf der städtischen Internetseite www.blaubeuren.de (Links auf Buerger/Lebenswertes-Staedtle/Bildung/Ferienbetreuung). Anmeldungen können auch im Rathaus Blaubeuren(Zimmernummer 1) abgegeben werden oder per Mail an [email protected] oder [email protected] geschickt werden.

Weitere Infos gibt es bei der Stadtverwaltung, Telefon 07344/9669-16 oder 9669-78.