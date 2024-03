Solarpark Pappelau bleibt umstritten

Er bleibt umstritten: Der geplante und mehrheitlich beschlossene Solarpark Pappelau im Gewann „Halde“. Für das Vorhaben sind nach wie vor die im Blaubeurer Gemeinderat vertretenen Fraktionen SPD, Grüne und CDU. Dagegen sind weiterhin die Freien Wähler, der Ortschaftsrat Pappelau und Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos). In der jetzigen Sitzung ging es um den Durchführungsvertrag, Stellungnahmen und den Satzungsbeschluss, wobei die Beschlüsse jeweils bei 14 Ja- und acht Nein-Stimmen gefasst wurden.

Trotz seiner persönlichen Ablehnung werde er den Mehrheitsbeschlüssen als Dienstaufträge Folge leisten, sicherte der Bürgermeister zu. Damit entspreche er seinem Berufsethos, betonte Seibold. Pappelaus Ortsvorsteher Hermann Zeller überbrachte die einstimmige Ablehnung des Ortschaftsrates zum Durchführungsvertrag. Zur Erinnerung: Der Ortschaftsrat wies für PV-Freilandanlagen Vorranggebiete aus. Die „Halde“ gehörte nicht dazu, weil in der Nähe ein Wohngebiet geplant ist. Der Gemeinderat überstimmte den Ortschaftsrat. Die Vorranggebiete wurden, erinnerte Erika Schermaul (Bündnis 90/Die Grünen), von Anfang an nur als Entscheidungshilfe und nicht als in Stein gemeißelt angesehen.

Ortsvorsteher Zeller beklagt, dass im Vertrag nur das Wort Schafe stehe, aber keine Zahl. Zeller bemängelt, dass im Gebiet Bäume gerodet würden, während Obstbäume im Bereich des künftigen Sonderbucher Baugebiets „Wiesle“ als schützenswert gelten. Der Pappelauer Ortschaftsrat ist zudem für Versorgungsleitung über privaten Grund, weil die Bevölkerung durch den Solarpark keine Versorgung erfahre. Für die Freien Wähler kritisierte Rainer Federle, dass das einst als einzigartig beschriebene Konzept im Durchführungsvertrag kaum genannt werde.

In Pappelau sieht Grünenmitglied Erika Schermaul die Schafbeweidung aber als gesichert an, während andernorts Beweidung angekündigt wurde, „aber nie Schafe gesehen wurden“. Der Schafhalter wohne auf dem Hochsträß, erinnerte ihr Fraktionskollege Stephan Buck, was Rainer Federle zum Hinweis nutzte, Schafbeweidung könne der Tierhalter doch machen, dazu brauche er keine PV-Freiflächenanlage. Den Mitgliedern der SPD-Fraktion fiel im Durchführungsvertrag eine Strafzahlung in Höhe von 5000 Euro auf, die für Ausgleichsmaßnahmen je ausgelassener Pflanzperiode fällig werden. Sachgebietsleiter Stadtplanung Matthias Haumann nannte dies eine Formalie.

CDU-Fraktionsmitglied Gordian Schwarz begegnete einem Misstrauen gegenüber dem Vorhabensträger „Energieallianz Bayern“ mit Sitz in Hallbergmoos mit dem Hinweis, dass es sich um einen Zusammenschluss von Unternehmen der öffentlichen Hand handele. Weitere Probleme sieht Pappelaus Ortsvorsteher in der Umnutzung von Ackerboden, der Anlage als Hindernis für Tiere auf ihren Wildwechseln, erhitzende PV-Anlagen als möglichen Mitverursacher des Temperaturanstiegs, Auswaschung von Humus durch Regen, der auf den Solarpanels gesammelt wird, und schließlich die Zerschneidung der Landschaftsansicht zwischen Pappelau und Erstetten.

Mehrere Stellungnahmen von Bürgern waren zum Solarpark Pappelau mit den Bereichen „Halde“ und „Russenburren“ eingegangen, informierte Rathausmitarbeiter Haumann. Eine Stellungnahme trage 84 Unterschriften, betonte Haumann.

Der Rathausmitarbeiter nannte als Mittel für die Bürger, die meinen, eine kommunale Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen, eine Petition beim Land oder eine Normenkontrollklage zur juristischen Überprüfung einzureichen, was teilweise Kritik im Gremium auslöste.