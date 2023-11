Der Blaubeurer Gestaltungsbeirat hält am Dienstag, 28. November, eine öffentliche Sitzung ab. Sie beginnt um 18 Uhr im Vortragssaal der Stadthalle in Blaubeuren. Folgendes Thema wird behandelt: der Posthof Blaubeuren. Es handelt sich hierbei um eine mögliche Nachverdichtung hinter dem Kulturdenkmal „Postamt“ in der Karlstraße.