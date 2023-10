Sebastian Ruf bei Orgelkonzert mit Apéro

Der junge Ausnahmeorganist Sebastian Ruf aus Bayreuth (Foto: Cornelius Weißert) gastiert am kommenden Sonntag, 8. Oktober, beim Orgelkonzert mit Apéro in der Stadtkirche Blaubeuren. Vielseitig ausgebildet in Klavier, Kirchenmusik und Musikwissenschaft, schloss er seine Ausbildung bei Lehrern wie Bernhard Haas und Martin Schmeding mit dem Konzertexamen Orgel ab. Mehrere Preise bei Orgelwettbewerben zeichnen ihn aus. Seit 2021 versieht er das Amt des Regionalkantors an der Schlosskirche Bayreuth und konzertiert national. Nach dem Konzert lädt ein Apéro zum Ausklang ein. Beginn ist um 17 Uhr. Eintritt zehn Euro, ermäßigt fünf Euro, weitere Infos unter www.kirchenmusik-blaubeuren.de