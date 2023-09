Schwester Fides führt durch den Klostergarten

Die Tourist–Info der Stadt Blaubeuren bietet am Sonntag, 17. September, eine Führung mit Schwester Fides unter dem Motto „Ochsengalle und Knoblauch“ im Klostergarten an. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen — das wusste man auch schon früher. Doch was in den Apotheken und Kräuterküchen der Antike und des Mittelalter zusammengerührt wurde, erscheint heute mehr als bizarr, heißt es in der Ankündigung der Touris–Info. In der „Dreckapotheke“ von 1696 wurden tierische und menschliche Sekrete und Exkremente innerlich und äußerlich zur Anwendung gebracht, aber offenbar mit heilkundlichen Grundprinzipien. Rezepturen aus dem Lorscher Arzneibuch und Aufzeichnungen der Hildegard von Bingen lassen die Menschen heute staunen. Was ist dran an dem, was früher wirkte? Schwester Fides klärt im Klostergarten auf. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Klosterkasse, um Anmeldung bei der Tourist–Info wird gebeten unter Telefon 07344/9669—918 oder per Mail an [email protected].