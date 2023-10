„‘s Prinzle“ kommt nach Blaubeuren in die Talmühle

„Der kleine Prinz“ ist eines der meistgelesenen Titel der Welt und stammt von dem französischen Autor Antoine de Saint-Exupéry. Aber Weltliteratur auf Schwäbisch? Geht das überhaupt? Davon kann man sich in Blaubeuren demnächst selbst überzeugen. Das Theater in der Talmühle lädt am Freitag, 13. Oktober, zu der außergewöhnlichen Lesung „‘s Prinzle“ ein. Laut Ankündigung wird die berühmte Lektüre urschwäbisch vom versierten Mundart-Sprecher Richard Behlmer aus Laichingen vorgetragen.

Wer meint, die Geschichte vom „kleinen Prinzen“ bereits in- und auswendig zu kennen, darf auf ein ganz neues Hörerlebnis gespannt sein. Umrahmt wird die Lesung von Manuela Riegner auf der Querflöte mit Ausschnitten aus einem eigens zum „kleinen Prinzen“ komponierten Solo von Carlo Domeniconi.

Nach den bisherigen Lesungen von Behlmer haben sich stets interessante Diskussionen zum Thema Dialekt ergeben ‐ auch in der Talmühle wird dazu Gelegenheit sein.