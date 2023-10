Roots-Music in Concert beim „Fröhlichen Nix“ in Blaubeuren

Dem Konzert beim Roots-Music in Concert beim „Fröhlichen Nix“ am Samstag, 4. November, 20 Uhr, geht ein Workshop-Tag in Blaubeuren voraus. Interessierte können wählen, für welchen Dozenten sie sich entscheiden: Bluesgitarrist Robert Richter, Didi Neumann an der Bluesharp oder Peter Krämer Cajon.

Am Abend dann das gemeinsame Konzert-Highlight: Drei alte Hasen der Live-Musik-Szene haben sich zusammengetan, um ihre eigene, sehr persönliche Art von Roots-Musik zu spielen, heißt es in der Ankündigung. In der Besetzung Gitarre, Percussion und Bluesharp, zelebrieren sie eigene Stücke aus der Feder von Frontman Robert Richter und Klassikern der amerikanischen Roots-Musik und man spürt bei jedem Song, dass hier über 100 Jahre Bühnen-Erfahrung abgehen. Rhythmen und Groove werden neu verhandelt. Statt abgedroschener Routine sind Sessionmusiker jeder Coleur willkommen. Gern auch Workshop-Teilnehmer, die sich trauen den ersten Schritt auf die große Bühne zu wagen. Eintritt kostet 15 Euro. Weitere Infos unter www.zumnix.de