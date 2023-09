Reise ins mittelalterliche Kloster mit Bruder Gregorius

Eine Reise ins Mittelalter bietet die Tourist-Info Blaubeuren am Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr, an. Blaubeuren im Jahre 1510: Das Kloster ist fertig umgebaut, die Mönche haben eine neue Klausur und den Hochaltar im Chor der Klosterkirche. Obwohl Chor und Kloster nur von Mönchen betreten werden dürfen, nimmt sich Bruder Gregorius der Reisenden an, zeigt ihnen die Klosteranlage und gewährt Einblicke in seinen Tagesablauf als Mönch und Kellermeister. Treffpunkt zu der Führung ist an der Klosterkasse. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bei der Tourist-Info unter Telefon 07344/9669‐918 oder per Mail an [email protected] gebeten.