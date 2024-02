Reinigung der Straßen durch Kehrmaschine

Die Stadt Blaubeuren kündigt auch in diesem Jahr wieder eine Frühjahrs-Straßenreinigung, insbesondere zur Beseitigung des Wintersplitts an. Die Straßenreinigung mit einer Kehrmaschine finden wie folgt statt: 11.Maärz Asch und Sonderbuch, 12. bis 13. März in Seißen, Steigziegelhütte, Industriegebiet, Wennenden und Weiler, 14. bis 15. Märzt eventuell restliche Weiler, Stadtgebiet Blaubeuren, Industriegebiet und Gerhausen und am 18. März Pappelau, Beiningen und Erstetten. Aufgrund der Witterung kann es zu Terminänderungen kommen, so die Stadt..

Sie bittet, Fahrzeuge in dieser Zeit nach Möglichkeit nicht am Straßenrand abzustellen. Die Straßenanlieger werden in diesem Zusammenhang auf die Reinigungspflicht der Gehwege hingewiesen. Es wird empfohlen, die Gehwege vor der Straßenreinigung zu kehren.

Dabei kann der Wintersplitt auch vom Gehweg in die Kandel oder an den Straßenrand gekehrt werden, wo er dann durch die Kehrmaschine aufgenommen wird, teilt die Stadtverwaltung Blaubeuren mit.